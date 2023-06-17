Подмосковье 17 июня 2023, 13:47 Первая смена военно-исторических сборов «Бородино-2023» стартовала в Можайске

Читать 360tv в

Первая смена военно-исторических сборов началась на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можайске. У участников мероприятия появилась уникальная возможность провести целую неделю на поле русской воинской славы.

«Впереди вас ждут захватывающие мероприятия, непосредственное живое общение с героями России, обмен мнениями», — сообщил герой России Виктор Вдовкин.

Реклама

На сборах организовали интерактивные площадки, спортивные занятия, занятия по военной подготовке, экскурсии, квесты и конкурсы. Все участники получили специальную форму. В конце их наградят грамотами и памятными медалями.

«Вы молодцы, что приехали. Я очень надеюсь, что вы близко соприкоснетесь с нашим Бородинским полем», — сообщил герой России Игорь Задорожный.

Знамена внесли под звуки военного оркестра. Участники возложили цветы и гирлянды к монументу русским воинам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».