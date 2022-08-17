Первая смена стартовала в новом детском лагере «Литвиново» в Подмосковье

В новом детском оздоровительном лагере «Литвиново» стартовала первая смена. В этот период там отдохнут 240 детей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Теперь у нас на один детский лагерь больше. Всего же с начала летней смены свыше 100 тысяч детей провели отличное лето на территории региональных лагерей», — отметила Людмила Болатаева.

Полный перечень детских лагерей Подмосковья доступен на портале camp.mosreg.ru.

«На весь период отдыха дети обеспечены полноценным питанием, наблюдением специалистов, педагогов, интерактивным и спортивным досугом. Вся информация о распорядке дня, меню, досуговые программы, фото территорий и комнат доступны каждому родителю на портале со всеми подмосковными лагерями. Там же родители могут оставить отзыв об отдыхе своего ребенка», — сообщили в Министерстве соцразвития региона.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев говорил о том, что региональное правительство собирается сделать отдых детей в лагерях или с семьями в Подмосковье максимально комфортным.