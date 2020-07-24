Первая смена форума «Территория смыслов» прошла в Солнечногорске. Лучшие идеи получили гранты на 6 млн рублей

В Солнечногорске завершилась первая смена молодежного форума «Территория смыслов». На протяжении семи дней участники проходили тренинги, представляли свои проекты и учились работать в команде. В конце за лучшие идеи 10 ребят получили гранты на общую сумму более шести миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Один из участников, Андрей Пересыпкин, приехал в Солнечногорск из Красноярска. Он уже был на «Территории смыслов» в прошлом году. Как одного из лучших участников, в этот раз его пригласили сами организаторы. Таких ребят называют амбассадорами форума.

«Я участвую в форуме с женой, она является моим цифровым аватаром, так мы называем тех, кто присутствует с нами на всех мероприятиях в онлайн-режиме. Еще один аватар — это мой друг с работы, а третий человек был незнаком мне раньше, мне его на форуме „подарили“», — рассказал Андрей Пересыпкин, амбассадор форума «Территория смыслов».

Сто амбассадоров стали участниками форума. Их также называют мастерами. За каждым из них в команде закреплено еще три онлайн-игрока. Получилось, что в первой смене участвовали всего 400 молодых людей со всей России. Пока цифровые аватары смотрели прямые трансляции и подсказывали ответы на вопросы, мастера ходили на встречи с именитыми спикерами и выполняли множество интересных заданий.

Источник фото: телеканал «360»

«В одном задании нам нужно было всей командой перебраться через поролоновую стену, при этом нельзя было рушить саму конструкцию. Мы долго думали и решили, что просто будем перекидывать участников сверху. Это оказалось верным решением», — отметил Андрей Пересыпкин, амбассадор форума «Территория смыслов».

Перебраться через поролоновую стену, выбрать нужную наклейку в настольной игре, синхронно приседать — казалось бы, странные игры для образовательного форума. Но мастер Андрей пояснил, что организаторы делали все, чтобы участники прокачали свои умения быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность. Это поможет стать профессионалом в любой сфере.

«Очень важно услышать, что хотят люди, и до них донести мысль: „Давайте успокоимся и будем действовать в концепции win — win — и мы выиграем, и вы выиграете“. Можно было бы просто стоять, молчать, смотреть, как происходит этот хаос, неразбериха, и тогда бы задание нам вряд ли удалось выполнить так быстро», — сказал амбассадор.

Источник фото: телеканал «360»

Поднять российский флаг — такую задачу организаторы поставили перед амбассадорами в самом финале. Сначала они в конкурсах добывали шестеренки, а затем все вместе собирали сложный механизм. Все удалось. В завершение даже спели гимн России.

Некоторые из ребят представили жюри свои общественные проекты. Направления разные — от помощи людям с неизлечимыми заболеваниями до создания новых молодежных платформ и конкурсов. Из 64 заявок выбрали десять лучших. Их создатели получили денежные гранты на сумму более шести миллионов рублей.

«Мне удалось исполнить свою мечту и выиграть грант для своей идеи. Я хочу создать студию студенческого кино как городскую молодежную площадку. Это поможет развить творческий потенциал молодежи в моем городе Новочеркасске», — поделился Виктор Казанцев, амбассадор форума «Территория смыслов».

Источник фото: телеканал «360»

Андрею Пересыпкину тоже повезло. Он выиграл грант на обучение в школе тренеров и модераторов на базе мастерской управления «Сенеж».

Смена закончилась, но для амбассадоров это только начало. Даже в социальных сетях ребята придумали себе специальный хештег — ТерриторияСмысловНавсегда. Как признались участники, здесь они загорелись новыми идеями и готовы зажигать других людей уже в своих городах. А уже 26 июля форум откроет вторую смену.