Подмосковье 26 июля 2023, 21:21 Первая смена для тяжелораненых началась в центре реабилитации «Ясенки» в Подмосковье Фото Народного фронта

Читать 360tv в

В Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Московской области началась первая и тестовая смена для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и травмы в зоне СВО. Ее организовали в рамках работы Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта.

«В „Ясенках“ упор делается на опорно-двигательный аппарат для бойцов, у которых поврежден позвоночник. Отрадно, что положительная динамика есть. Когда ты видишь результат — хочется стараться еще больше», — представитель Народного фронта и руководитель службы Ирина Куксенкова.

Реклама

Представители движения вручили военным памятные подарки. Вечером бойцов ждал концерт с участием солиста группы «Лесоповал» Сергея Куприка.

В «Ясенках» реабилитацию прошли более 40 человек. В центре работают более 100 сотрудников, в том числе терапевт, невролог, психолог, физиотерапевты, соцработники. Лечение включает в себя различные процедуры. Помимо этого они занимаются спортом ежедневно.

Директор реабилитационного центра Михаил Маслов рассказал историю о женщине-снайпере Татьяне Семенюк.

«Она приехала в центр реабилитации на коляске, а сейчас уже сама встает на поручни и делает свои первые шаги с помощью ходунков. Положительная динамика нас очень радует», — заявил Маслов.

Службу сопровождения ветеранов СВО Народного фронта создали в августе 2022 года. Оказать посильную помощь участникам СВО можно по ссылке.

Ранее реабилитационный центр «Ясенки» посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».