Подмосковье 07 января 2023, 19:12 Первая рождественская служба после благоустройства парка усадьбы Крафта прошла в Королеве

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В Богородицерождественском храме рядом с парком усадьбы Крафта в Королеве прошла торжественная служба в честь Рождества Христова. Несмотря на сильные морозы, во время рождественского богослужения храм был переполнен.

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Храм находится рядом с парком усадьбы Крафта, который благоустроили в 2022 году. Дорога к храму теперь пролегает через красивый парк с прудом.

Парк является объектом культурного наследия регионального значения. Его обновили в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Работы по благоустройству выполнили совместно с Богородицерождественским храмом и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».

При реконструкции парк сделали максимально похожим на тот парк, который существовал при Александре Крафте. Проект разработали на основе исторических документов, при благоустройстве был сохранен стиль начала XX века, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ранее сообщалось, что старейший священник Подмосковья поздравил верующих с Рождеством.

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