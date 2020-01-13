Первая площадка для дрессировки собак появилась в Протвине
Об обустройстве изолированных площадок для выгула и дрессировки собак протвинские собаководы просили давно. И вот наконец на окраине Протвина появилась первая такая площадка. Это огороженная территория общей площадью 600 квадратных метров, оборудованная прыжковыми и беговыми снарядами: трамплинами с горками, кольцом, «змейкой» и барьерами.
На площадке представлены и контактные (горки), и бесконтактные (кольцо, барьер) типы оборудования для дрессировки собак. Тренировка на контактных и бесконтактных снарядах помогает развивать в собаках навыки мышления, гибкость тела, стимулирует животное к преодолению препятствий и воспитывает чувство смелости и уверенности в своих силах.
Для удобства хозяев на площадке дополнительно установили лавочки. Весной планируется провести освещение, выровнять территорию песком и установить диспенсер с пакетами и урной, чтобы хозяева могли убрать за своими питомцами.
Временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин подчеркнул, что это первая в наукограде официальная, муниципальная и общедоступная учебно-тренировочная площадка для собак.
«Каждый владелец собаки может бесплатно прийти сюда в любое время и позаниматься со своим питомцем», — сделал акцент Кирилл Бабыкин.
Территория для площадки была выбрана с учетом нормативных требований: без зеленых насаждений, удалена от жилых домов и не входит в охранную зону источников питьевого водоснабжения.
Многие протвинские собаководы и их питомцы уже стали постоянными посетителями новой площадки. Они отмечают, что там собаки совершенно разных размеров и пород могут поддерживать физическую форму, что особенно важно для городских животных, ведущих малоподвижный образ жизни.
Местная жительница Наталья Бровина назвала обустройство площадки для дрессировки собак «позитивным шагом навстречу братьям нашим меньшим» и призналась, что рада тому, что в Протвине задумались об этой проблеме. «Такие площадки очень нужны! Тренировать собак, особенно крупных, удобно на изолированной и огороженной территории, чтобы не беспокоить других людей громким лаем», — сказала Наталья.
Еще одна жительница муниципалитета, Ольга Лугова, заметила, что на новой площадке можно спокойно поиграть и позаниматься с собакой, никому не мешая. «Это положительное начинание. Многие мои знакомые с удовольствием тренируют здесь своих собачек практически каждый день. Из минусов — далековато от города. Было бы неплохо оборудовать такие площадки в каждом микрорайоне», — внесла свое предложение Ольга.
Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений, площадок и школ — не менее 40 метров.