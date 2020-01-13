Первая площадка для дрессировки собак появилась в Протвине

Первая в городском округе Протвино площадка для дрессировки собак появилась недалеко от мемориала «Рубеж обороны». В новогодние праздники многие собаководы и их питомцы уже успели ее посетить. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Об обустройстве изолированных площадок для выгула и дрессировки собак протвинские собаководы просили давно. И вот наконец на окраине Протвина появилась первая такая площадка. Это огороженная территория общей площадью 600 квадратных метров, оборудованная прыжковыми и беговыми снарядами: трамплинами с горками, кольцом, «змейкой» и барьерами.

На площадке представлены и контактные (горки), и бесконтактные (кольцо, барьер) типы оборудования для дрессировки собак. Тренировка на контактных и бесконтактных снарядах помогает развивать в собаках навыки мышления, гибкость тела, стимулирует животное к преодолению препятствий и воспитывает чувство смелости и уверенности в своих силах.

Для удобства хозяев на площадке дополнительно установили лавочки. Весной планируется провести освещение, выровнять территорию песком и установить диспенсер с пакетами и урной, чтобы хозяева могли убрать за своими питомцами.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин подчеркнул, что это первая в наукограде официальная, муниципальная и общедоступная учебно-тренировочная площадка для собак.

«Каждый владелец собаки может бесплатно прийти сюда в любое время и позаниматься со своим питомцем», — сделал акцент Кирилл Бабыкин.

Территория для площадки была выбрана с учетом нормативных требований: без зеленых насаждений, удалена от жилых домов и не входит в охранную зону источников питьевого водоснабжения.

Многие протвинские собаководы и их питомцы уже стали постоянными посетителями новой площадки. Они отмечают, что там собаки совершенно разных размеров и пород могут поддерживать физическую форму, что особенно важно для городских животных, ведущих малоподвижный образ жизни.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Местная жительница Наталья Бровина назвала обустройство площадки для дрессировки собак «позитивным шагом навстречу братьям нашим меньшим» и призналась, что рада тому, что в Протвине задумались об этой проблеме. «Такие площадки очень нужны! Тренировать собак, особенно крупных, удобно на изолированной и огороженной территории, чтобы не беспокоить других людей громким лаем», — сказала Наталья.

Еще одна жительница муниципалитета, Ольга Лугова, заметила, что на новой площадке можно спокойно поиграть и позаниматься с собакой, никому не мешая. «Это положительное начинание. Многие мои знакомые с удовольствием тренируют здесь своих собачек практически каждый день. Из минусов — далековато от города. Было бы неплохо оборудовать такие площадки в каждом микрорайоне», — внесла свое предложение Ольга.

Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 метров, а до детских учреждений, площадок и школ — не менее 40 метров.