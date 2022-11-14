Подмосковье 14 ноября 2022, 12:51 Первая партия автомобилей прибыла в Подмосковье по соглашению с Южной Кореей

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В Подмосковье прибыла первая партия машин, которую оформили в рамках соглашения с Агробахом. Ранее его подписали с Южной Кореей о том, чтобы началось мультимедийное транспортное сообщение через порты Владивостока.

«В рамках данного соглашения первое судно с корейскими автомобилями уже прибыло в порт Владивостока, в настоящее время производится его разгрузка», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Как рассказали авторы этой инициативы, говорится о марке автомобилей Genesis G90. Рассчитываться с Кореей собираются в ее же национальной валюте.

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Филимонов подчеркнул, что сотрудничество Агрохаба «Селятино» и Правительства Московской области является примером эффективного государственно-частного партнерства.

Из России в Корею будут доставлять продукты сельского хозяйства, а также глубоко обработанную древесину. В том числе, экспорт затронет составляющие для кормов для животных, муку, замороженную рыбу. В ближайшее время поставки с территории России собираются расширить. В них хотят включить говядину, свинину и курицу.