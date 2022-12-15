Подмосковье 15 декабря 2022, 17:05 Первая областная молодежная конференция школьных лесничеств прошла в Подмосковье

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Первая областная молодежная конференция школьных лесничеств прошла в Московской области 14 декабря. В «Лесознании» приняли участие воспитанники школьных лесничеств, специалисты лесного хозяйства, а также представители Московской областной Думы, науки и образования.

«Начало возрождения движения школьных лесничеств в комитете лесного хозяйства Московской области было положено в 2012 году. На тот момент на территории региона осуществляли свою деятельность 51 школьное лесничество, в которых обучались 740 школьников», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он также отметил, что сейчас на территории Московской области организовано уже 159 школьных лесничеств, в которые входят 2,8 тысячи учащихся. Ежегодно ребята занимают призовые места во Всероссийском юниорском конкурсе «Подрост».

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«Лесознание» — это мероприятие, которое должно стать отправной точкой развития движения школьных лесничеств. Участники также обсудили на встрече возможности популяризации лесной профессии.

Регион уделяет большое внимание лесному движению, именно поэтому его деятельность обеспечивается в рамках Государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы.

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