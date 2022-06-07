Первая летняя смена стартовала в «Лагере настоящих героев»

Как правильно прыгнуть с парашютом и быстрее всех преодолеть полосу препятствий? На любой из этих вопросов с легкостью ответят курсанты «Лагеря настоящих героев». Там началась первая летняя смена в этом году. Вместо привычных пяти дней, ребята приехали на 10. Сборы необычные еще и потому, что проходить военную подготовку будут семиклассники. Такие молодые курсанты в лагере впервые. Расписание у «настоящих героев» стандартное: подъем, зарядка, завтрак и целый день тренировок.

«В отличие от тех школьников, которые приезжают на пятидневные сборы по начальной военной подготовке, у ребят, которые находятся здесь на десятидневные смены, с одной стороны, есть возможность более углубленно изучать те дисциплины, которые будут преподаваться, а с другой стороны, есть больше времени для реализации своих творческих и спортивных возможностей», — рассказала директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Проверить состояние лагеря приехали сенаторы. Они осмотрели сферические модули, в которых живут курсанты и отправились в учебный центр «Авангард», где тоже проводятся сборы для подростков. Курсантов обучают военно-учетным специальностям.

Дети здесь занимаются и военной подготовкой, и школа выживания здесь есть, и школа разведки, и школа тактической медицины, и школа конструирования. И досуговая очень хорошая история, просмотр фильмов. К ним приглашают интересных спикеров, интересных звезд, героев Ольга Забралова Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

Проверяющие не только посмотрели, как занимаются курсанты, но и решили сами протестить главные фишки «Авангарда». Оценить, так сказать, свою военную подготовку. Стреляли из пистолета и даже управляли Камазом, правда, только на тренажере.

Смены в «Авангарде» продлятся до конца лета. Следующая начнется 3 июля. А «настоящие герои» на вторую смену заедут уже 14 июня.