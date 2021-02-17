Первая кофейня открылась в городском округе Бронницы

Первая кофейня на 35 посадочных мест открылась в центре Бронниц. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В феврале текущего года в центре городского округа Бронницы открыла свои двери для посетителей первая кофейня на 35 мест. Такого формата предприятия общественного питания в городе до сих пор не было», — уточнил Сергей Воскресенский.

Открытие кофейни состоялось благодаря одному из старейших предприятий города — «Бронницкому потребительскому обществу». 10 жителей городского округа получили работу с появлением нового заведения.

Посетители кофейни могут заказать чай, горячий шоколад, какао, кофе, прохладительные напитки, компоты и кисели собственного производства. В меню есть первые и вторые блюда, а также выпечка и кондитерские изделия собственного производства.