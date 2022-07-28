Первая инновационная компания Подмосковья получила льготный кредит

Компания из Подмосковья первой получила льготный кредит для инновационных высокотехнологичных предприятий. Об этом рассказала зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Льготный кредит по программе могут получить предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию, напомнила зампред. Поддержку получают на инвестиции и пополнение оборота на три года. Максимальная сумма при этом — 500 миллионов рублей со ставкой 3%.

«Первым субъектом МСП из Подмосковья, получившим поддержку по этой программе, стала компания „ИТЕКМА“. Предприятие из Подольска производит композитные материалы для особо требовательных отраслей, в том числе авиации и космоса», — рассказала Зиновьева.

Условия получения кредита — не менее трех лет деятельности компании и объем выручки более 100 миллионов рублей в год.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно узнать на региональном инвестпортале.

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