Первая годовщина музея «Зоя». Чем уникальна история комплекса в Подмосковье

В Подмосковье первую годовщину отмечает мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Современный комплекс в Рузском округе открыли в Петрищеве — там, где казнили Зою.

О подвиге казненной оккупантами Зои Космодемьянской десятилетиями рассказывали экскурсоводы в старом деревянном музее. В одноэтажной избе иногда как из ниоткуда появлялись бабочки, гиды говорили, что это душа Зои, они водили и на место казни, где труп партизанки висел еще месяц после смерти.

Создание музея

В прошлом году появился новый музейный комплекс «Зоя». Его история — необычная, странная, не похожая ни на одну другую.

Создать проект одного из флагманских патриотический музеев страны предложили молодым архитекторам Дане Матковской и Андрею Адамовичу.

«Я не верила до момента открытия, что мы это сделали», — рассказала Дана Матковская, архитектор.

Проект молодых специалистов утвердили. Грандиозная стройка длилась всего девять месяцев. Несмотря на пандемию, музей был готов вовремя.

Место для строительство оказалось непростым — чистое поле. Основное здание завершили в апреле. Чтобы успеть открыть музей к 9 Мая, декораторам пришлось ночевать в музее. Они должны были воссоздать картины прошлого.

«Посетители смогут почувствовать себя прямо внутри боевых действий. То есть одна из ключевых, один из ключевых приемов, которые мы используем — это иммерсивность пространства. Мы хотим, чтобы посетитель — он вместе с главной героиней нашего рассказа, вместе с Зоей, познавал происходящее. Здесь посетители будут внутри окопа», — рассказывал еще перед открытием Станислав Мирошниченко, сценарист экспозиции.

Что входит в комплекс «Зоя»

В музейный комплекс «Зоя» входит Дом Кулика, это место, где девушка провела последнюю ночь перед смертью, Мемориал на месте казни и место первого захоронения. Новое здание музейного комплекса «Зоя» было открыто 8 мая 2020. Из-за пандемии мероприятие провели онлайн. Историю начала войны и подвига легендарной партизанки озвучили дикторы и актеры.

После снятия коронавирусных ограничений на территорию музейного комплекса хлынули посетители. За год его посетили восемь тысяч человек. О музее стали говорить на федеральных каналах, он попал в документальные фильмы.

Возведенный комплекс вызывает множество споров. Одни восхищены тем, сколько в нем пространства, света, кафе и прогулочных зон. Другие же считают, что здание слишком «модное». Привычнее же, когда тема патриотизма облачена в камуфляж.

Но уникальность музея в том, что в нем собрали всю жизнь партизанки и через призму жизни одного человека показали войну. История Зои перерастает в историю начала войны и одного из главных ее этапов — контрнаступления под Москвой.

Первый зал — школьный класс из 1930-х годов. Когда экскурсовод рассказывает про выпускной 1941 года, за окном раздаются взрывы, а свет в классе гаснет. Следующий зал — Петрищево, оккупированное немцами. Холодно, для этого специально понижают температуру. Дальше — контрнаступление под Москвой. Атмосфера нагнетается, но потом посетитель выходит и попадает обратно в свое теплое, светлое пространство. Это усиливает психологический эффект. Как будто понимаешь, как нужно радоваться тому, что тебе дано.

В первую годовщину своего создания музей встречает гостей с открытыми дверьми. В майские праздники посетить комплекс можно с 10 утра до семи вечера. Доступны все залы. А вообще 2021-й — особый год. Это год 80-летия контрнаступления в Битве за Москву, год 80-летия подвига Зои Космодемьянской. Готовятся к открытию новые выставки: о женщинах-разведчицах, о разведывательной технике, о культурном ополчении.

В зале музея «Бессмертный полк» есть возможность в специально оборудованных комнатах записать на видео историю героя семьи, ветерана войны и остаться навсегда в доступном для всех видеоархиве музея. Как подвиг Зои стал бессмертным, так и история других заставших войну будет вне времени.