    21 декабря 2019, 14:57

    Первая «Елка главы» прошла в Реутове. Так дали старт новогодним мероприятиям для детей

    Алина Трофимова

    В Реутове начались ежегодные новогодние мероприятия. Сегодня около тысячи маленьких жителей муниципалитета посетили первую в этом году «Елку главы» в деловом комплексе «Мир». Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа.
    Первая «Елка главы» прошла в Реутове. Так дали старт новогодним мероприятиям для детей

    На праздник пригласили детей в возрасте от 3 до 12 лет из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, чьи родители работают в бюджетных учреждениях города.

    Фото: Алексей Оводов

    По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, сегодня в Реутове был дан старт череде праздничных мероприятий для детей. Всего же за новогодние праздники «Елки главы» смогут посетить около девяти тысяч маленьких реутовчан.

    Ближайшие «Елки главы» Реутова пройдут 22 декабря и 24 декабря в деловом комплексе «Мир» и 7 января 2020 года в молодежном культурно-досуговом центре в рамках акции «Зима в Подмосковье».