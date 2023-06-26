Подмосковье 26 июня 2023, 17:34 Первая черника появилась в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Московской области появилась первая черника. В этом году сезон этой ягоды начался раньше срока, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Лесные специалисты в этом году прогнозируют хороший урожай. Эта ягода растает как на сухих участках, так и на болотистых территориях, в чаще густого леса, поэтому необходимо очень внимательно отнестись к своей безопасности при походе в лес», — рассказал зампред.

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Филимонов напомнил, что любителям ягод не следует уходить глубоко в лес без телефона, чтобы не потеряться. Перед походом нужно предупреждать родных о своем примерном нахождении. Также необходимо находить и запоминать ориентиры.

Черника — одна из самых часто встречаемых ягод в Подмосковье. Период ее сбора длится с июля по сентябрь.

Лучше всего идти в лес в закрытой одежде — так вы максимально сможете избежать укусов насекомых. На ноги следует обуть высокую обувь с плотной подошвой, которая будет наиболее адекватна для болотистой местности и актуальна в сезон змей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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