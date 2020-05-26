Первая биохимическая установка появилась в Волоколамске. Она очистит промышленные выбросы

Первая биохимическая установка, созданная для очистки промышленных выбросов, появилась в Волоколамске. Ее разместили на одном из предприятий. Теперь она станет окислять вредные вещества до безопасных уровней.

А появилась установка у компании «Кэн-Пак Завод Упаковки». Так, несмотря на непростые условия пандемии, подмосковное предприятие стремится повысить безопасность производства.

У такой биохимической установки малая энергоемкость. Она не требует больших затрат и многих расходных материалов. Сама же компания вскоре расширит производство. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Предприятие получило всю необходимую административную поддержку, помощь в подборе складских помещений Наталья Егорова.

Там выпускают алюминиевую упаковку. По словам министра, открытие второй линии ее производства запланировано на ноябрь этого года. Кроме того, предприятие запустило в округе дополнительный выпуск антисептиков.

Компания «Кэн-Пак Завод Упаковки» — часть группы CANPACK, которая развивает производство в 17 странах.

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого работника.

Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.