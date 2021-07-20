Подмосковье провело первую в России 24-часовую гонку на старых машинах

Первую в России круглосуточную гонку на классических машинах провели в Волоколамске. Участвовали «Волга», «Жигули», «Москвич», иномарки, но не моложе 1989 года выпуска. Победитель проехал за сутки 513 кругов — 2058 километров.

Гонку провели на автодроме Moscow Raceway. На старт вышли 24 экипажа в четырех зачетах, рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Популярность автомобильного спорта растет с каждым годом. Спортивная инфраструктура в Подмосковье — важная часть для процесса его популяризации Роман Терюшков.

За онлайн-трансляцией в социальных сетях следили более 1,2 миллиона зрителей.

«Первая в стране 24-часовая гонка привлекла внимание всех любителей автоспорта в России. Чем больше будет подобных мероприятий, тем больше людей станут вовлеченными в этот вид спорта», — отметил Терюшков.

Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» стал экипаж Sun Energy. На автомобиле «Москвич ИЖ-412» пилоты преодолели 485 кругов — 1945 километров.