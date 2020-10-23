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    23 октября 2020, 17:19

    Перспективы Всероссийской олимпиады школьников обсудили онлайн в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Перспективы Всероссийской олимпиады школьников в новом учебном сезоне обсудили на онлайн-совещании, прошедшем в Подмосковье. К нему присоединились 85 субъектов страны.
    Перспективы Всероссийской олимпиады школьников обсудили онлайн в Подмосковье | Изображение 1

    Оно состоялось в областном образовательном центре «Взлет». В ходе совещания подвели итоги олимпиады за прошедший год и обсудили, какие изменения могут быть в новом учебном сезоне с 2020 по 2021 год.

    К трансляции подключились 1,5 тысячи участников. Пленарное заседание открыли заместитель министра просвещения России Виктор Басюк и министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

    В этом году на олимпиаде школьников наши ребята завоевали 91 диплом по 22 предметам. Количество призеров у нас увеличилось на 11 человек по сравнению с прошлым годом

    Ирина Каклюгина.

    Она отметила, что Подмосковье заняло четвертое место в стране по этому показателю. Ирина Каклюгина подчеркнула, что труд и заслуга талантливых педагогов и самих ребят.

    Перспективы Всероссийской олимпиады школьников обсудили онлайн в Подмосковье | Изображение 2

    По словам министра, сейчас учителя стремятся находить новые методики обучения школьников, подбирают индивидуальный подход. Также педагогам, подготовивших призеров олимпиад, в Подмосковье положены денежные премии.

    Сейчас в регионе проходит школьный этап олимпиады по 24 предметам. Впервые он в онлайн-формате. И я знаю, что много ребят участвуют — желаю всем удачи!

    Ирина Каклюгина.

    Во время совещания состоялись панельные дискуссии и работы в группах. Участники подняли вопросы, связанные с изменениями в организации олимпиады нового учебного года.