Перспективы Всероссийской олимпиады школьников обсудили онлайн в Подмосковье

Оно состоялось в областном образовательном центре «Взлет». В ходе совещания подвели итоги олимпиады за прошедший год и обсудили, какие изменения могут быть в новом учебном сезоне с 2020 по 2021 год.

К трансляции подключились 1,5 тысячи участников. Пленарное заседание открыли заместитель министра просвещения России Виктор Басюк и министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году на олимпиаде школьников наши ребята завоевали 91 диплом по 22 предметам. Количество призеров у нас увеличилось на 11 человек по сравнению с прошлым годом Ирина Каклюгина.

Она отметила, что Подмосковье заняло четвертое место в стране по этому показателю. Ирина Каклюгина подчеркнула, что труд и заслуга талантливых педагогов и самих ребят.

По словам министра, сейчас учителя стремятся находить новые методики обучения школьников, подбирают индивидуальный подход. Также педагогам, подготовивших призеров олимпиад, в Подмосковье положены денежные премии.

Сейчас в регионе проходит школьный этап олимпиады по 24 предметам. Впервые он в онлайн-формате. И я знаю, что много ребят участвуют — желаю всем удачи! Ирина Каклюгина.

Во время совещания состоялись панельные дискуссии и работы в группах. Участники подняли вопросы, связанные с изменениями в организации олимпиады нового учебного года.