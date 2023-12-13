Подмосковье 13 декабря 2023, 13:56 Перспективы развития речного транспорта для перевозок и туризма обсудили в Подмосковье https://vk.com/a_naumov_kprf

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Итоги речной навигации 2023 года и перспективы развития водного транспорта обсудили на совещании с заместителем председателя Московской областной Думы Александром Наумовым. На встрече присутствовали сотрудники профильных ведомств и предприятий.

«Впервые в Мособлдуме будут комплексно рассматривать вопросы развития речной транспортной инфраструктуры Московского региона. В итоге должны быть приятны конкретные решения по комплексному использованию бассейна реки Москвы, Оки и Канала имени Москвы для развития речного транспорта в целях как регулярных перевозок, так и туризма», — отметил Александр Наумов.

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На совещании обсудили многие вопросы развития речного транспорта, в том числе привлечение верфей для строительства судов, которые можно использовать на водных объектах Московского региона.

https://mkkprf.ru/28085-aleksandr-naumov-soveschanie-mosoblduma.html

За большой вклад в развитие речного транспорта благодарственное письмо Мособлдумы передали коллективу Хлебниковского машиностроительно-судоремонтного завода. Награду вручили Андрею Косыгину.

В структуре правительства Подмосковья произошли новые кадровые изменения. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова, рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства.

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