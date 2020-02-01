    01 февраля 2020, 22:56

    Перспективы развития онкологической службы обозначили в Подмосковье

    Анастасия Максимовских

    Врачи-онкологи Московской области приняли участие в III научно-практической конференции по профилю «онкология». К мероприятию присоединились более 700 профильных специалистов.
    Перспективы развития онкологической службы обозначили в Подмосковье

    «Мы подвели итоги работы онкологической службы, заслушали доклады. Будем прикладывать усилия для того, чтобы развивать качество оказания медицинской помощи пациентам, внедрять новые методы лечения», — рассказал главный внештатный онколог Минздрава МО Андрей Костин.

    Он отметил, что в рамках конференции прозвучали предложения по развитию онкологической помощи в регионе. Все они будут учтены в работе.