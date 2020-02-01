Перспективы развития онкологической службы обозначили в Подмосковье

Врачи-онкологи Московской области приняли участие в III научно-практической конференции по профилю «онкология». К мероприятию присоединились более 700 профильных специалистов.

«Мы подвели итоги работы онкологической службы, заслушали доклады. Будем прикладывать усилия для того, чтобы развивать качество оказания медицинской помощи пациентам, внедрять новые методы лечения», — рассказал главный внештатный онколог Минздрава МО Андрей Костин.

Он отметил, что в рамках конференции прозвучали предложения по развитию онкологической помощи в регионе. Все они будут учтены в работе.