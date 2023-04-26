Подмосковье 26 апреля 2023, 01:33 Системный оператор составит план развития энергосистемы Подмосковья до 2029 года Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области (Московское РДУ)

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Системный оператор Единой энергетической системы (ЕЭС) набрал рабочую группу специалистов компаний «Россети» и «НТЦ ЕЭС» для разработки проектов сетевой инфраструктуры и генерации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области. Сооружения планируют возвести до 2029 года.

Рабочая группа под руководством главы дирекции Системного оператора Дениса Пилениекса создана по поручению коллегии Минэнерго РФ. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) позволит учесть потребности жителей региона в электроэнергии и мощности ресурсов. На основе полученных данных специалисты проведут необходимые мероприятия для обеспечения роста качества энергетической промышленности в долгосрочной перспективе.

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Специалисты проанализируют оптимальные электроэнергетические режимы в системе Москвы и Московской области и составят возможные способы прогресса. Затем будет проведено технико-экономическое сравнение этих вариантов и определен перспективный путь развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в опросе с жалобами и предложениями для своего скорого обращения.

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