Подмосковье 20 ноября 2023, 12:36 Губернатор Подмосковья поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО

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Уделять индивидуальное внимание и участникам СВО, и их семьям — одна из ключевых задач, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев. На прошлой неделе он посетил Таманскую дивизию, где встретился с бойцами и командирами. Для поддержки военнослужащих регион выстроил взаимодействие всех структур.

«Наша задача, особенно сейчас, в преддверии праздников, когда ребята находятся на СВО, на передовой, — еще раз посмотреть, какие мероприятия мы можем предложить, чем дополнительно можем помочь», — сказал Андрей Воробьев.

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Посетив Таманскую дивизию, он встретился с военнослужащими, командирами и семьями бойцов: их матерями, женами.

Мы общались с командирами и с теми, кто идет добровольцами в наш именной полк. Хорошее настроение, оснащенность. Задача — в рамках деятельности фонда оказывать максимальное внимание. Много его не может быть. Андрей Воробьев

Он поблагодарил всех глав городских округов, которые активно задействованы во всем, что касается внимания.

«Есть разные нюансы, я прошу всех этому уделять персональное внимание. Главам и тем, кто работает на различных позициях и различных должностях», — добавил губернатор.

Особенно он отметил работу фонда «Защитники Отечества», который оказывает персональное внимание военнослужащим.

Сейчас в Подмосковье формируют полк Московской области — новое элитное подразделение для военнослужащих. Каждый доброволец получит выплату в 1 000 000 рублей.

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