Подмосковье 01 апреля 2024, 14:26 Занятия по безопасности проведут для школьников и персонала торговых центров в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В Одинцове начнут проводить обучающие занятия для персонала торговых центров, домов культуры и других мест массового прибывания людей. На заседании антитеррористической комиссии глава округа Андрей Иванов особое внимание заострил на подготовке школьников.

На уроках научат, как правильно действовать в случае экстренной ситуации.

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«Это должны быть полноценные уроки по безопасности. Не просто лекции или формальное донесение информации. Важно, чтобы это были тестовые задания, ученики отвечали на вопросы и вместе с ними наставники разбирали конкретные случаи. В том числе и чрезвычайные события, уже произошедшие в нашей стране», — отметил глава Одинцова Андрей Иванов.

Все места массового пребывания людей в Одинцове проверят на соответствие требованиям безопасности, а также усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

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