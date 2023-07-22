22 июля 2023, 04:30
Перловские бани в Мытищах откроют осенью после реконструкции
Перловские бани в Мытищах откроют после реконструкции осенью. Рабочие уже обновили фасад и заменили инженерные коммуникации.
В ближайшее время специалисты установят современные печи. Для посетителей будут доступны классические и особые банные услугам: сухой массаж, индивидуальное парение и многое другое.
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Гости комплекса смогут оценить комфорт и качество обновленной бани после сентября.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
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