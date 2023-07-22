Подмосковье 22 июля 2023, 04:30 Перловские бани в Мытищах откроют осенью после реконструкции

Читать 360tv в

Перловские бани в Мытищах откроют после реконструкции осенью. Рабочие уже обновили фасад и заменили инженерные коммуникации.

В ближайшее время специалисты установят современные печи. Для посетителей будут доступны классические и особые банные услугам: сухой массаж, индивидуальное парение и многое другое.

Реклама

Гости комплекса смогут оценить комфорт и качество обновленной бани после сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».