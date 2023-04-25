Подмосковье 25 апреля 2023, 17:09 Период цветения растений начался в лесах Подмосковья Комитет лесного хозяйства МО

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В лесах Подмосковья начался вегетационный период. В Комлесхозе подчеркнули, что в это время проводятся лесопатологические обследования лиственных насаждений для назначения санитарно-оздоровительных мероприятий на будущий год.

«В прошлом году было обследовано 10,3 тысячи гектаров, в планах на этот год — 7,7 тысячи гектаров», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Период цветения растений является особенным периодом, за которое они проходят полный цикл своего развития.

«Перед тем, как очистить лес от погибших и поврежденных деревьев, его необходимо обследовать. Только на основании акта лесопатологического обследования делается вывод о назначении определенного санитарного мероприятия», — добавил заместитель председателя правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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