Подмосковье 30 июня 2023, 00:25 Период цветения лип начался в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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В Московской области начался период цветение лип. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

«Период цветения этих деревьев небольшой, длится не более двух недель. Зонтиковые соцветия насыщенного бледно-жёлтого цвета обладают уникальными лечебными свойствами. Сейчас лучший момент для их сбора», — рассказал председатель комитета Олег Баженов.

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Местным жителям посоветовали срезать желтые соцветия с их небольшими листиками и предлистниками. Липы должны находится вдали от трасс и промышленных предприятий. После сбора липовые цветы нужно высушить.

Перед сушкой листки и соцветия нужно осмотреть и убрать испорченные. Далее их следует разложить тонким слоем на мешковине и сушить на чердаке или в затемненном месте под навесом, периодически помешивая. Температура в электросушилку должна быть не выше +38 градусов.

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