Подмосковье 20 апреля 2023, 10:58 Период гнездования птиц начался в Подмосковье Фото: Анна Евсеева.

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Жителей Подмосковья попросили не подбирать выпавших из гнезда птенцов и не пугать пернатых в лесу. У птиц начался период гнездования.

«В Подмосковье насчитывается большое количество редких видов птиц, и период размножения у большинства из них приходится на весну. В это время необходимо с особым вниманием относиться к пернатым», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Орнитологи напомнили, что громкие звуки, крики и шум техники плохо сказываются на птицах. С осторожностью надо выгуливать собак в поймах рек и парках, ведь некоторые пернатые делают гнезда в траве. Не нужно подбирать птенцов, выпавших из гнезда, и нести их домой. Они учатся летать, однако остаются под пристальным наблюдением своих родителей.

Период гнездования у птиц в Подмосковье продолжается около четырех месяцев, начиная с апреля. В это время запрещена даже официальная санитарная рубка деревьев, а уж разорение гнезд и вовсе расценивается как правонарушение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.