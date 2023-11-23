Подмосковье 23 ноября 2023, 15:06 Период благоустройства мест захоронений завершился в Подмосковье Unsplash

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Работы по установке надмогильных сооружений и металлических ограждений приостановили на территории Московской области на весь зимний период. Он продлится с 1 ноября по 31 марта.

Ограничения связаны с погодными условиями. Так, в зимнее время практически невозможно качественно провести работы по установке оград или памятников на могилы. Согласно законодательству устанавливать соответствующие объекты разрешено с 1 апреля по 31 октября.

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Напомним, что установка или замена надмогильных сооружений и ограждений производится на основании разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, в ведении которого находится кладбище. Этот документ выдается совершенно бесплатно.

Отметим, что памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат сносу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил кладбище в Истре и простился с героически погибшим участником СВО полковником Кузнецовым.

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