Подмосковье 31 августа 2023, 15:09 Перинатальный центр в Видном отремонтируют к началу отопительного сезона Официальный сайт

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Ремонт проведут в перинатальном центре на Заводской улице в Видном. Здание планируют подготовить к отопительному сезону. Закупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик приведет в порядок лестницу в подвал, проведет отделку цоколя и заменит окна. В подвале также отремонтируют потолок, заменят сантехнику и проведут другие работы.

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Прием заявок продлится до 7 сентября, начальная цена контракта составила 3,4 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

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