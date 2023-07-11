11 июля 2023, 18:00
Московский областной перинатальный центр принял 3 тысячи родов с начала года
С начала года в Московском областном перинатальном центре родилось три тысячи детей. Юбилейным ребенком стала девочка весом 3390 граммов и ростом 50 сантиметров.
Как рассказала главный врач учреждения Ольга Серова, трехтысячный ребенок появился на свет результате естественных родов.
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«Родители очень ответственно отнеслись к рождению ребенка, посетили все занятия Школы мам и решились на партнерские роды. Новорожденной были проведены все необходимые обследования и процедуры. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — сказала она.Московский областной перинатальный центр специализируется на оказании помощи беременным женщинам с угрозой преждевременных родов и выхаживании детей, появившихся на свет раньше срока.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
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