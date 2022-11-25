Подмосковье 25 ноября 2022, 17:53 Перинатальный центр Подмосковья победил на всероссийском конгрессе

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Конгресс наставников России «Новое наставничество. Движение вверх» прошел в Екатеринбурге. На нем отметили перинатальный центр из Подмосковья — он победил в номинации «Лучшая система наставничества в здравоохранении».

Главврач центра Ольга Серова получила благодарность национального института «Российская система качества» за вклад в развитие наставничества. Она рассказала, что это направление активно развивают в учреждении. Она отметила, что оно позволяет обеспечить становление сотрудников и их адаптацию, а также поддержать здоровые отношения в коллективе.

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«Работа медорганизации зависит не только от технического оснащения, но и от взаимоподдержки и дружеских отношений коллег на рабочем месте», — добавила она.

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В ходе конгресса также прошли дискуссии и мастер-классы для участников.

Перинатальный центр Подмосковья специализируется на помощи пациенткам с угрозой преждевременных родов, а также выхаживанию недоношенных детей.

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