Подмосковье 15 сентября 2023, 15:19 Перинатальный центр отремонтируют в Видном ГБУЗ МО "ВПЦ"

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Ремонт подвалов проведут в перинатальном центре в Видном. На эти цели регион выделил более восьми миллионов рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет общестроительные, отделочные и электромонтажные работы. Его будут искать до 2 октября, начальная цена госзакупки составила 8,3 миллиона рублей.

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