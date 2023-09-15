15 сентября 2023, 15:19
Перинатальный центр отремонтируют в Видном
Ремонт подвалов проведут в перинатальном центре в Видном. На эти цели регион выделил более восьми миллионов рублей.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет общестроительные, отделочные и электромонтажные работы. Его будут искать до 2 октября, начальная цена госзакупки составила 8,3 миллиона рублей.
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