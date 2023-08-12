Подмосковье 12 августа 2023, 05:30 Перинатальный центр отремонтируют в Наро-Фоминске Официальный сайт ГБУЗ МО Наро-Фоминский перинатальный центр

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В Наро-Фоминске отремонтируют перинатальный центр. Открытый конкурс разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В центре приведут в порядок фасад, цоколь, отмостки, потолков, стены, входы и вентиляцию. В пищеблоке отремонтируют стены, потолки и пол.

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Прием заявок завершится 18 августа. Начальная цена составляет более 25 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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