Подмосковье 03 июля 2023, 12:40 Перинатальный центр Мытищ запустил акцию для будущих отцов ко Дню семьи, любви и верности

Читать 360tv в

Акция для будущих отцов стартовала в перинатальном центре Мытищ ко Дню семьи, любви и верности. Мужчины, которые примут участие в партнерских родах, получат памятные подарки и футболку.

Будущие родители смогут побывать в перинатальном центре на дне открытых дверей, 8 июля. Гостей также ждут розыгрыши призов и подарки. Место проведения: Мытищенская городская клиническая больница, улица Коминтерна, дома № 24/7 — конференц-зал в административном корпусе. Вход свободный, без предварительной записи.

Реклама

Также в перинатальном центре пройдут занятия Школы матери. Так, будущим родителям расскажут о грудном вскармливании 6 июля в 14:00, о родах и восстановлении — 13 июля в 12:00, об уходе за новорожденным — 27 июля в 14:00. Вход свободный, без предварительной записи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».