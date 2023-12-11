Подмосковье 11 декабря 2023, 14:34 Перинатальный центр и роддом в Балашихе получили детские автокресла для пациентов Телеканал «360»

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Перинатальный центр и роддом в Балашихе получили 10 автомобильных кресел для детей. Семьи смогут взять устройства напрокат, чтобы безопасно довезти ребенка домой.

Всего в Подмосковье такие подарки от партии «Единая Россия» получили 10 медицинских учреждений по программе «Крепкая семья». Встреча с представителями роддомов прошла в Московском областном перинатальном центре

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«Еще одно направление в рамках программы — это безопасность детства, безопасность дорожного движения. И мы начали акции по вручению детских кресел родильным домам и перинатальным центрам», — рассказала координатор программы «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ольга Забралова.

Эту инициативу с вручением детских автокресел роддомам повторят и в других регионах страны.

«Бывает, у кого-то финансово не хватает денег купить детское кресло, которое необходимо при транспортировке ребенка. Учитывая сейчас зимние условия и сколькие дороги, возможны ДТП. Жизнь и здоровье ребеночка нам очень важны, и кресло будет сохранять его», — сказал заместитель главного врача Балашихинского родильного дома Станислав Крупнов.

Напомним, 2024-й объявлен Годом семьи. Государство уделяет особое внимание поддержке детей и их родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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