Перинатальные центры Подмосковья проведут онлайн-экскурсии во время карантина

Подмосковные роддома и перинатальные центры не будут отменять Дни открытых дверей. Мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Познакомиться с учреждением будущие мамы смогут с помощью трансляций в Instagram. Такие изменения вводят с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Трансляции будут проводить на страницах медицинских учреждений в социальной сети Instagram в соответствии с графиком, который можно посмотреть на официальных сайтах.

«Информация о дате и времени проведения трансляций будет размещена на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений. Для того, чтобы принять участие в Дне открытых дверей онлайн, необходимо зарегистрироваться в социальной сети Instagram, подписаться на аккаунт родовспомогательного учреждения и в назначенное время подключиться к онлайн-трансляции», — уточнила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Ранее Андрей Воробьев приостановил в Подмосковье проведение массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.