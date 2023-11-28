Подмосковье 28 ноября 2023, 12:49 Перинатальные центры Подмосковья приняли участие в онлайн-марафоне с призами Unsplash

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Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» стартовал в Подмосковье 27 ноября. За первый день к нему подключились три тысячи человек.

На марафоне перинатальные центры рассказывают о себе, различных видах родов, уникальных технологиях и методиках.

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«Марафон стартовал вчера, и мы видим, что он востребован среди будущих мам. В ходе марафона можно не только познакомиться с системой родовспоможения региона, но и задать волнующие вопросы», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Онлайн-марафон завершится 4 декабря. Среди участников разыграют призы: три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.

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