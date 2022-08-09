Перинатальные центры Подмосковья получили еще 3 реанимобиля

Перинатальные центры Подмосковья получили три реанимобиля для выездной помощи новорожденным. Об этом рассказала зампред правительства Светлана Стригункова.

Два реанимобиля получил Московский областной перинатальный центр. Еще один направили в Щелково. Как рассказала Светлана Стригункова, бригады выезжают на них в разные части региона, чтобы спасти младенцев с патологиями, в том числе — с экстремально низкой массой тела.

«Новые автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать на высоком уровне медицинскую помощь пациентам непосредственно во время транспортировки и стабилизировать их состояние», — добавила зампред.

Реанимобили оснащены аппаратами ИВЛ, установкой для дотации оксида азота, системой проведения терапевтической гипотермии, а также оборудованием для инфузионной терапии и мониторинга состояния. На закупку машин потратили более 60 миллионов рублей, их уже начали использовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 единиц новой техники в этом году.