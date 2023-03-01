Подмосковье 01 марта 2023, 12:05 Перхушковский стационар больницы в Одинцове капитально отремонтируют в 2025 году

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В Московской области объявили конкурс на проектирование и капитальный ремонт Перхушковского стационара Одинцовской областной больницы. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Пятиэтажный стационар площадью 10,3 тысячи квадратных метров рассчитан на 155 пациентов.

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Капитальный ремонт проведут по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Завершить работы планируется в 2025 году.

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