Подмосковье 15 сентября 2023, 14:15 Пережившие осаду Сталинграда ветераны смогут получить льготное жилье в Подмосковье Unsplash

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Жители Подмосковья, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», смогут рассчитывать на получение льготного жилья. Закон об этом приняли на 61-м заседании Мособлдумы.

По словам председателя комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игоря Коханого, ранее в Мособлдуме приняли закон, согласно которому обладателей знака «Житель осажденного Сталинграда» отнесли к категории ветеранов ВОВ.

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«Таким образом, эта категория граждан теперь может рассчитывать на все меры соцподдержки, которые предусмотрены для ветеранов ВОВ, в том числе и получение жилья», — отметил депутат.

Статус ветерана дает жителям осажденного Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг — бесплатные лекарства, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение. Также обладатели знака смогут оформить дополнительную материальную помощь в размере 500 рублей в месяц.

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