Подмосковье 09 февраля 2024, 13:44 «Переживала за мозг малыша». Беременную в шоковом состоянии после ДТП спасли в Мытищах Роды успешно приняли у попавшей в ДТП женщины в Мытищах Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Женщина в возрасте 34 лет поступила в больницу в Мытищах на 38-й неделе беременности. Она попала в автомобильную аварию и оказалась зажата подушкой безопасности. Ей помогли родить мальчика ростом 51 сантиметр и весом 3120 граммов.

Как рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Билявская, женщине провели полную диагностику здоровья, с ней работали хирурги, нейрохирурги, травматологи, акушеры-гинекологи и реаниматологи.

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«И если серьезных травм и переломов у пациентки зафиксировано не было, то, по данным КТГ, состояние малыша было нарушено, в связи с чем было принято решение об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения», — рассказала она.

После рождения ребенка перевели в реанимационное отделение, где его подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря правильному подходу врачей ребенка перевели в отделение новорожденных на третий день. Сейчас он чувствует себя хорошо.

«Конечно, во время аварии я испытала шок. Очень переживала, что при ударе пострадал головной мозг малыша. Все обошлось. Врачи сработали оперативно и профессионально. Теперь в нашей семье второй мальчик» — поделилась пациентка.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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