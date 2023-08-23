Подмосковье 23 августа 2023, 13:48 «Перезапуск» исторического центра: как меняется Орехово-Зуево

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Орехово-Зуево по праву называют жемчужиной восточного Подмосковья. Благоустройство парка «Дулевский» и Дрезненского парка, строительство набережной и новых школ — лишь малая часть того, что произошло в округе за последние годы.

Активно строят новые и капитально ремонтируют существующие школы. В 2021 году в Ликино-Дулеве возвели лицей с современным оборудованием и открытым стадионом. Еще один лицей на 1150 мест откроют после капитального ремонта к сентябрю.

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Продолжается строительство новой школы на улице Красина. Она будет в экостиле, внутри разместят мастерские, лаборатории и все, что нужно для комфортного обучения.

Необычный архитектурный проект реализовали на набережной Клязьмы: сделали воркаут-площадку, амфитеатр, велодорожки. У отдыхающих появилась возможность перемещаться с одного моста на другой.

Развивается спорт. Для этого модернизировали старейший стадион «Знамя Труда», открыли два спортивных комплекса с бассейном в Дрезне и Орехово-Зуеве.

Большое внимание — культуре. Построили школу искусств в Демихове, отреставрировали исторический Зимний театр, капитально отремонтировали дом культуры на площади Пушкина и Куровсую музыкальную школу.

В 2023 году в Ликинском филиале больницы открылои гериатрическое отделение, в котором оказывают помощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями, в том числе с ухудшением зрения, слуха, потери массы тела и другими патологиями.

Вскоре завершится строительство долгожданного сосудистого центра. В нем обустроят 60 койко-мест: 24 — в кардиологическом отделении, 24 — в неврологическом и еще 12 — в реанимационном.