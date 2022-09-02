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02 сентября 2022, 19:20

Перевозку велосипедов в поездах ЦППК 4 сентября сделают бесплатной

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В первое воскресенье сентября в Москве состоится осенний велофестиваль, проведение которого уже стало доброй традицией. Специально для его участников, а также для всех, кто просто любит активный образ жизни, ЦППК решила сделать провоз велосипедов бесплатным. Этой возможностью можно воспользоваться на любом пригородном направлении.

Разместить велосипед при этом можно на территории тамбура или же в самом салоне поезда, там для этого предусмотрены специальные крепления.

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Московский велофестиваль начнется в час дня от Пресненской набережной. Он каждый год становится очень важным и большим событием для всех, кто любит альтернативный транспорт и старается выбирать исключительно активный образ жизни.

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