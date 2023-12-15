Подмосковье 15 декабря 2023, 09:46 Перевозчиков строительных отходов проверили в Долгопрудном Главное управление содержания территорий Московской области

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Перевозчиков строительных отходов проверили в Долгопрудном. Рейды в темное время суток провели сотрудники Главного управления содержания территорий, Минэкологии МВД и ГУРБ.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, законность своей работы подтвердили 15 водителей, пятеро из которых не смогли предоставить специальное разрешение.

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«В отношении нарушителей составлены административные постановления, а грузовые автомобили эвакуированы на штрафстоянку. Коллеги сумели предотвратить несанкционированный сброс объемом 50 кубометров», — сказала она.

В ведомстве добавили, что избежать штрафов можно путем оформления специального разрешения. Сделать это можно онлайн.

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