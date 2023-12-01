Подмосковье 01 декабря 2023, 17:37 Перевозчики строймусора в Подмосковье заплатили штрафы на 73 миллиона рублей с начала года ГУСТ

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С начала года перевозчики отходов строительства, сноса и грунта без разрешения заплатили штрафы на общую сумму 73 миллиона рублей. Их фиксировали камеры наружного наблюдения, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«В ноябре в объективы камер попались 2001 водитель. Антирекорд установили водители в городском округе Истра — 441 постановление на 5,717 миллиона рублей, Балашиха — 195 на сумму более 12 миллионов, Одинцовский — 175 административных постановлений, пополнение бюджета на 14,5 миллиона рублей», — заявила Аипова.

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По ее словам, также большими штрафами отличились Подольск и Наро-Фоминск. Помимо камер, за соблюдением правила следят инспекторы ГУСТ.

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