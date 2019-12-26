Живая музыка на остановках и Дед Мороз за рулем. Перевозчики Подмосковья поздравят пассажиров с Новым годом

С Новым годом пассажиров Подмосковья по традиции поздравят все перевозчики региона. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, каждая транспортная компания подготовила свою праздничную программу.

Жители и гости Московской области, которые будут пользоваться общественным транспортом в новогодние праздники, получат поздравления от перевозчиков. Сотрудники Мострансавто уже украсили автовокзалы и автостанции в Шатуре, Щелкове, Раменском, Павловском Посаде, Солнечногорске, Мытищах, Электрогорске иллюминацией и мишурой, установили елки.

Во время праздничных выходных жителей Подмосковья ждут приятные сюрпризы от Мострансавто: в Балашихе на маршруте № 338 ст. Железнодорожная — Москва (м. «Щелковская») пассажиров встретят украшенные автобусы, за рулем которых будут Деды Морозы. А если повезет, то можно встретить и Снегурочек. Сказочных персонажей на рейсах увидят также жители Мытищ, Раменского, Солнечногорска, Химок и Электростали.

Накануне главного зимнего праздника, 30 декабря, гостям и жителям Подмосковья на автовокзалах и автостанциях в Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Раменском, Люберцах и Домодедове Мострансавто подарит тысячу карамельных тросточек.

В новогодней акции принимают участие и коммерческие перевозчики. Компания «Стартранс» организует у станции Химки празднование с живой музыкой, остановочные павильоны будут наряжены новогодними украшениями.

Праздничные зоны появятся на остановках в Королеве, Мытищах и Долгопрудном, их организует «Домтрансавто». Там под живую музыку 30 декабря, с 13:00 до 19:00, Дед Мороз и Снегурочка угостят пассажиров горячим шоколадом. Кроме того, на остановках оборудуют специальные зимние фотозоны.

На маршрутах «Ранд-Транса» в Домодедове пассажиры будут поздравлять друг друга с помощью большой открытки. На остановках также планируются праздничные мероприятия.

Если жители и гости Люберец поедут на общественном транспорте 1 и 2 января, то их повезут только Деды Морозы. В список новогодних маршрутов Мострансавто вошли: № 2 ст. Люберцы — 115 квартал — ст. Люберцы, № 4 ст. Люберцы — ул. Космонавтов, № 5 ст. Люберцы — ст. Панки, № 26 ст. Люберцы — Котельники (микрорайон Силикат), № 27 ст. Люберцы — Котельники (микрорайон Белая Дача).