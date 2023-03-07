Подмосковье 07 марта 2023, 14:00 Перевозчики Подмосковья поздравят пассажирок с 8 Марта цветами и бесплатным проездом

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Перевозчики из Подмосковья подготовили сюрпризы для пассажирок в честь 8 Марта. В этот день они смогут воспользоваться бесплатным проездом, получить цветы и аудиопоздравления.

На вокзалах и остановках пассажирки смогут получить цветы от «Мострансавто». Кроме того, компания подготовила поздравление в соцсетях, а в Люберцах автобусы предприятия выстроились в цифру восемь.

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Свыше 200 маршрутов компании «Альфа Грант» станут бесплатными для женщин 8 марта. Областные перевозчики разместят на них тематические стикеры, а в пригородных электричках и на станциях Ленинградского направления прозвучат аудиопоздравления. Также 7 и 8 марта более чем на 100 экранах с расписанием движения поездов жители увидят поздравления от «Роскосмоса».

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В этот день транспорт Подмосковья будет двигаться по расписанию субботы. На маршруты выйдут 6,5 тысячи автобусов.

Ранее губернатор Подмоковья Андрей Воробьев поздравил жительницу Люберец с рождением 13-го ребенка. Он пожелал младенцу крепкого здоровья, а его матери — скорейшего восстановления.

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