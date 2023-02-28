Подмосковье 28 февраля 2023, 11:48 Перевозчики Подмосковья отправили в зону СВО более 100 килограммов гуманитарной помощи

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Минтранс Подмосковья направил в зону специальной операции ценный груз весом более 100 килограммов. Гуманитарную помощь для бойцов помогли собрать региональные организаторы пассажирских перевозок.

Посылку направили бойцам мотострелкового батальона СВО.

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«В грузе вещи первой необходимости: 80 комплектов термобелья и 930 пар термоносков», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Собрать гумпомощь помогли инспекторы УРАТК, индивидуальные предприниматели в сфере пассажирских перевозок, а также водители такси и автобусов. Минтранс Подмосковья продолжит собирать необходимые для бойцов вещи и отправлять их в зону СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО . Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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