Подмосковье 27 декабря 2023, 11:52 Перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов Unsplash

Читать 360tv в

Перевозчики Подмосковья могут переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн. Сделать это можно с помощью сервиса на региональном портале — он автоматически проверит, включен ли перевозчик в реестр Московской области.

«Электронные услуги для бизнеса становятся удобнее. Автоматическая проверка данных, введенных в онлайн-форму, помогает сразу правильно подавать заявления», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Подать онлайн-заявку можно на портале госуслуг в разделе «Бизнесу». Необходимо выбрать услугу в зависимости от того, на какой маршрут нужно оформить документы: межмуниципальный или смежный межрегиональный либо муниципальный. Заявку рассмотрят в течение пяти дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».