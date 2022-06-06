06 июня 2022, 17:41
Перевод сельхозземель в другие категории стал быстрее в Подмосковье
Перевод сельскохозяйственных земель в другие категории сократили с 59 до 10 рабочих дней в Подмосковье. Функция доступна на «Госуслугах».
Как подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, такой перевод допустим в исключительных случаях, однако запрос на него большой.
Необходимость произвести смену категории земельного участка сельскохозяйственного назначения в другие категории возникает довольно часто
Наталья Адигамова.
С начала года сельхозземли Московской области перевели в категорию промышленных 95 раз. Это 235 гектаров.
«Цифровизация позволяет нам не только обновлять госуслуги, но и значительно сокращать срок предоставления», — сказала Адигамова.
Подробности доступны на «Госуслугах» по ссылке.