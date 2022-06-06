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    06 июня 2022, 17:41

    Перевод сельхозземель в другие категории стал быстрее в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Перевод сельскохозяйственных земель в другие категории сократили с 59 до 10 рабочих дней в Подмосковье. Функция доступна на «Госуслугах».

    Перевод сельхозземель в другие категории стал быстрее в Подмосковье | Изображение 1

    Как подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, такой перевод допустим в исключительных случаях, однако запрос на него большой.

    Необходимость произвести смену категории земельного участка сельскохозяйственного назначения в другие категории возникает довольно часто

    Наталья Адигамова.

    С начала года сельхозземли Московской области перевели в категорию промышленных 95 раз. Это 235 гектаров.

    «Цифровизация позволяет нам не только обновлять госуслуги, но и значительно сокращать срок предоставления», — сказала Адигамова.

    Подробности доступны на «Госуслугах» по ссылке.