Перевод сельхозземель в другие категории стал быстрее в Подмосковье

Перевод сельскохозяйственных земель в другие категории сократили с 59 до 10 рабочих дней в Подмосковье. Функция доступна на «Госуслугах».

Как подчеркнула министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, такой перевод допустим в исключительных случаях, однако запрос на него большой.

Необходимость произвести смену категории земельного участка сельскохозяйственного назначения в другие категории возникает довольно часто Наталья Адигамова.

С начала года сельхозземли Московской области перевели в категорию промышленных 95 раз. Это 235 гектаров.

«Цифровизация позволяет нам не только обновлять госуслуги, но и значительно сокращать срок предоставления», — сказала Адигамова.

Подробности доступны на «Госуслугах» по ссылке.