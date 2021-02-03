Перевести шрифт Брайля в одно касание. Житель Подмосковья создал приложение, которое упростило жизнь тысячам людей

Об этом президенту рассказала глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она подчеркнула, что цифровое решение, разработчиком которого стал Илья Оводов, позволяет сделать фотографии страниц с азбукой Брайля и получить уже полную расшифровку в виде обычного текста.

Программа распознает математические символы и английский язык. Она помогает стереть грань в общении между зрячими и слабовидящими людьми.

Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тысячи людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу Светлана Чупшева.

Важность разработки Ильи Оводова президент подчеркнул на форуме «Сильные идеи для нового времени». Новая цифровая программа Angelina braille reader может упростить жизнь для семей, в которых есть незрячие дети. Она поможет педагогам и ученикам инклюзивных школ.

«Однажды мне человек написал: „Мы ждали эту программу всю жизнь“. Действительно, она физически очень облегчает работу зрячих жителей, которые работают со слепыми», — поделился Илья Оводов.

Источник фото: телеканал «360»

Уже сейчас цифровое решение используют в десятках регионов России и Узбекистане. Илья Оводов, придумавший программу, добавил возможность распознавания узбекских символов.

Запрос был к лидеру цифрового проекта и из Узбекистана, чтобы адаптировали на узбекский язык, чтобы можно было там тоже использовать это приложение Светлана Чупшева.

К внедрению программы Angelina braille reader присоединились 40 школ для слепых или слабовидящих людей, некоммерческие организации, библиотеки. Приложение бесплатное.

«Подписчица моей супруги в интернете увидела эту разработку и показала в Австралии. Там, как мне передали, впечатлились. Спросили: „Почему на английском языке программы нет?“. Мы будем делать новую версию и англоязычную», — добавил Илья Оводов.

История семьи Оводовых

В семье Ильи Оводова восемь детей. Младшая приемная дочка Ангелина слепая от рождения.

Источник фото: телеканал «360»

В ее честь разработчик и назвал новую разработку — Angelina braille reader. Она стала первым в стране решением по переводу языка незрячих с помощью фото.

Аналогов я в мире не нашел. Азбуку Брайля распознавали и раньше, но это всегда были намного более сложные устройства. Просто сделать фото текста в школьном кабинете на мобильник — так нельзя было Илья Оводов.

С проблемой распознавания текстов семья столкнулась при обучении девочки. С помощью сервиса Angelina braille reader при проверке домашнего задания педагоги и родители смогут без проблем переводить то, что написал ребенок.

Школы уже тестируют новинку

Если раньше на проверку домашнего задания уходило и вовсе несколько дней, то сейчас это занимает всего несколько минут. Об этом сообщил директор школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Москве, где тоже начали тестировать новинку.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее существовали программы для перевода Брайля на плоский шрифт, но эти программы были технически неудобны в использовании. Например, требовалось падение опредленного угла света Иван Вишневецкий.

Сегодня в России более 100 тысяч слепых людей, из которых 10-20 тысяч — это дети, часть которых обучается по учебникам на языке Брайля.

Цифровое решение распознавания азбуки Брайля находится в свободном доступе по ссылке angelina-reader.ru.